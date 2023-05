Depois de ter sido confirmado que Henry Cavill não voltará a dar vida ao Super-Homem, agora todos querem saber o nome do ator que o irá substituir.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a DC quer um Clark Kent mais novo do que os antecessores e a procura já terá mesmo começado.

David Corenswet, de 29 anos, é um dos grandes favoritos. Embora ainda não seja muito conhecido neste meio, o ator é um dos mais apreciados por James Gunn, o realizador do próximo filme deste herói.

Tom Brittney e Andrew Richardson, ambos britânicos, são outros dos nomes apontados pela imprensa internacional. Já Jacob Elordi também era desejado para o papel mas, talvez por não ter interesse, não chegou a enviar o vídeo com o casting.

Agora que sabemos quem está na linha da frente para o papel do herói mais forte do mundo, importa saber quem será a sua amada, a eterna Louis.

Emma Mackey, uma das estrelas da série 'Sex Education', da Netflix, é a favorita. Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor e Samara Weaving também estão a ser consideradas.

Veja na galeria os rostos de todos os atores e atrizes supra mencionados.

Leia Também: 'Gladiador' vai ter sequela. A lista dos atores já confirmados no elenco