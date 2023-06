Rihanna surpreendeu tudo e todos ao marcar presença no espetáculo do companheiro, A$AP Rocky, no Cannes Lions Festival, na noite de quarta-feira, onde o rapper a tratou como "esposa".

De acordo com o Page Six, a cantora - que exibiu a (enorme) barriga de grávida num vestido em tons de bege e preto, com lingerie repleta de lantejoulas - chegou ao local assim que o concerto do companheiro começou.

A artista parecia particularmente emotiva quando A$AP cantou 'Sundress', dançando e mostrando um rasgado sorriso no rosto. Ainda assim, o que a fez 'ficar nas nuvens' foi quando o rapper se dirigiu a si durante o espetáculo. "Gostaria de dedicar esta música à minha linda esposa", disse.

