A$AP Rocky decidiu 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com imagens únicas (e raras) da sua vida privada com Rihanna e o filho.

No Dia do Pai, data que foi assinalada nos EUA no passado domingo, 18 de junho, o artista publicou na rede social um conjunto de imagens em que aparece em casa com o filho, de um ano, e a companheira, que está grávida pela segunda vez.

"O Dia do Pai é todos os dias", escreveu o rapper, de 34 anos, na legenda das fotografias e vídeos que pode ver abaixo.