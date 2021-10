"A vida troca-nos as voltas, mostra-nos que nem sempre as nossas vontades e decisões são estanques… e que é muito melhor o que está reservado para nós do que o que temos planeado". Foi com estas palavras que Helena Coelho descreveu um vídeo do companheiro, Paulo Teixeira, com a filha de ambos.

Nas imagens, a apresentadora da TVI conta que o personal trainer dizia no início da relação que queria ser pai aos 40, no entanto, deu as boas-vindas à filha muito antes.

Com 33 anos, Paulo Teixeira é um pai muito 'babado' e passa vários momentos com a pequena Íris.

Recorde-se que a menina nasceu em abril de 2021.

