Dias após ser noticiado o término de Vanessa Hudgens com Austin Butler, o TMZ avança que a atriz foi vista num encontro com o jogador de NBA, Kyle Kuzma.

Esta terça-feira, a atriz e o atleta estiveram no restaurante italiano Lilia, em Nova Iorque, onde partilharam alguns brindes num animado jantar a dois.

A notícia suscitou grande surpresa, uma vez que Vanessa encontra-se no rescaldo do término da relação de nove anos com o ator que conheceu durante as gravações de 'High School Musical'.

