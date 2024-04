Raquel Strada é uma das profissionais de topo no que às influenciadoras digitais diz respeito. A influenciadora, de 41 anos, confessa ter "uma vida de sonho" proporcionada pelo trabalho, contudo, diz sentir falta de ter uma rotina, ainda mais pelo facto de viver numa cidade diferente da do marido, Joaquim Fernandes.

"Comecei de uma forma diferente. As pessoas, normalmente, começam mais pelo Instagram propriamente dito, já nasceram com as novas tecnologias. Eu fiz o processo ao contrário: foi da televisão até começar a trabalhar com as marcas", explicou ao Fama ao Minuto num evento da Nespresso que aconteceu esta terça-feira, 9 de abril, no Convento do Beato, em Lisboa.

"Hoje trabalho com muitas marcas completamente diferentes e com as quais me identifico. É um trabalho que me preenche e me diverte muito, porque conheço outras pessoas", diz ainda, destacando as viagens que faz em representação das marcas.

"Tenho uma vida de sonho, mas trabalho muito", argumenta.

Apesar de adorar o que faz, Strada confessa que a sua rotina é muito cansativa e que acaba por ficar afetada a nível de sono. "A isto acresce o facto de eu ser casada e de o meu marido viver numa cidade [Porto] e eu noutra [Lisboa]", recorda.

A profissão de influenciadora

Raquel Strada garantiu-nos que não se sente ameaçada pela nova geração, pelo contrário. "Adoro. O segredo de qualquer trabalho é a mistura da juventude e da sabedoria. Acho que é bom ver o que as pessoas mais novas estão a fazer, porque têm sempre uma perspetiva e um olhar diferentes. Não me sinto nada atrasada. Há mercado para tudo, tens é de descobrir para quem comunicas".

Esta garantiu ainda que "a maior parte das coisas que queria fazer já fez". No horizonte tem a criação de uma marca, mas ainda está em fase de testes para perceber que produtos lançará para o mercado.

Televisão fora dos planos

Dos planos que tem para o futuro, a televisão está fora de todos eles, garantiu-nos.

"A única coisa que sei que não quero fazer mais é televisão. Estou farta. De resto, está tudo certo. Fiz 15 anos, já chega. São muito generosos nos canais de televisão, não se esquecem de mim, adoro os profissionais com quem trabalhei e vou estando, mas é uma coisa que eu já não conseguia fazer mais. Preferia ter um emprego normal. Estou com vontade de ter uma rotina. Não já, mas daqui a uns tempos", concretiza.

