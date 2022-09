A TVI preparou um especial 'Festa é Festa', que ocupou o dia de sábado, 10 de setembro. Um episódio que levou a dupla de sertanejo Tomé (personagem interpretada Pedro Teixeira) e Nandinho (personagem interpretada por Manuel Marques) ao palco para cantarem na festa de 'Festa é Festa'.

No Instagram, Pedro Teixeira destacou um vídeo precisamente do momento em que subiu ao palco com a sua personagem que cantou ao lado de Nandinho. Publicação que levou a companheira, Sara Matos, a reagir: "Amor, a tua voz é única".

"Esta festa foi deliciosa, obrigado", disse ainda Pedro Teixeira sobre este episódio especial.

