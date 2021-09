O dia 25 de setembro é sempre muito especial para Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Isto porque é o dia em que ambos completam mais um ano de vida.

Por isso, este sábado, o casal destacou a data no Instagram onde trocaram carinhosas mensagens.

"A noite em que conheci a Catherine no Festival de Cinema de Deauville em 1998", começou por dizer o ator na legenda de uma fotografia de ambos, captada há mais de 20 anos.

"Descobri que eu e ela fazíamos anos no mesmo dia. Então, quando soube que ela amava golfe, percebi que todas as minhas fantasias tinham-se tornado realidade. Tive sorte nesse momento da minha vida. Estou muito impressionado com a sua inteligência, senso de humor e ética de trabalho. Feliz aniversário, Catherine, amo-te muito", acrescentou.

Por sua vez, a atriz escreveu: "Feliz aniversário para mim. Feliz aniversário para ele, feliz aniversário para o meu marido e sua esposa, feliz aniversário para mim, e mim, e mim e Michael. Por mais anos que possamos comemorar o 25 de setembro juntos. Amo-te".

