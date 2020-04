"A todos os guerreiros desta batalha um enorme obrigado! Aos profissionais de saúde que estão na frente desta batalha, aos auxiliares diversos, aos polícias, bombeiros, funcionários de hipermercados, funcionários dos postos de abastecimento, ao pessoal de limpeza e saneamento, aos farmacêuticos, aos transportadores diversos, a todos os que fazem donativos para ajudar os que mais precisam - OBRIGADO", foi com estas palavras que Vera Kolodzig começou por se dirigir a todos os que a seguem no Instagram.

Uma mensagem que foi partilhada esta terça-feira, 14 de abril, ao lado de uma fotografia do filho, o pequeno Mateus, que aparece vestido a rigor, como um verdadeiro guerreiro da ficção.

Antes de terminar a publicação, a atriz acrescentou: "E força a todos os pais guerreiros que estão em casa com os filhos, que são agora professores, domésticos, cozinheiros e profissionais de teletrabalho, a todos os familiares de infectados que têm de lidar com a dor da perda e da distância, a todas as pessoas sãs que ficam em casa para um bem maior e comum a todos. Estamos juntos nesta batalha".

Leia Também: Vera Kolodzig apresenta novo membro da família