O Teatro ficou de luto no passado dia 24 de novembro. Os artistas lamentaram a morte do ator e encenador Carlos Avilez, que perdeu a vida aos 84 anos de idade, vítima de uma paragem respiratória.

José Condessa, que tinha uma relação muito próxima com Carlos Avilez, quebrou o silêncio hoje, 27 de novembro, através de uma tocante carta que lhe dirigiu e que partilhou na sua página de Instagram.

"Tenho-me sentido vazio", começa por escrever.

"Estes dias foram assim. Perdido, deambulando entre as paredes do seu teatro, da sua casa, a olhar olhos que como os meus gritavam e a reviver momentos que misturavam a dor e a alegria numa dose certa para me fazer questionar se sonhava", continua.

Depois de se reconhecer perdido, Condessa garante que reencontrou o amigo em cada marca que este lhe deixou em vida. "Sinto-o cada vez que entro em cena, em cada palavra que represento, e cada vez que o pano fecha. Encontrei-o na forma como o amo", faz saber.

"Não me avisaram que me iria doer tanto, mas acho que é o preço a pagar quando se ama muito alguém", diz ainda.

José termina a carta da seguinte maneira: "Vi-o sair do placo e deixar o seu teatro pela última vez, mas sei que nunca o verei ser esquecido enquanto eu por cá andar farei questão de que se lembrem de 'L'Enfant Terrible amou completamente o Teatro e que o Teatro sempre lhe fez uma vénia".

Eis a homenagem completa: