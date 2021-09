O príncipe William e Kate Middleton estiveram entre o grupo de pessoas que visitaram a rainha Isabel II em Balmoral, Escócia, este verão.

Os filhos dos duques de Sussex - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - têm uma enorme ligação com a bisavó, por isso, não é de admirar que a monarca mantenha uma bonita tradição no que às crianças diz respeito.

A revista Hello! recorda esta tradição lembrando a primeira entrevista que Kate deu sozinha, corria o ano de 2016, no documentário 'Our Queen at 90'.

"Ela deixa sempre um presentinho ou algo do género no quarto deles quando eles vêm, isso mostra o amor dela pela família", disse na época.

