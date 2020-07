Diogo e Ana Catharina são os concorrentes que mais estiveram em destaque ao longo desta semana na casa do 'Big Brother'. Isto porque cumplicidade que os ligava há várias semanas culminou num momento de paixão intensa no quarto do líder.

Posto isto, o empresário continua a querer conquistar a ativista e na tarde desta sexta-feira decidiu animá-la com um strip.

Enquanto Ana Catharina desfrutava de um banho no jacuzzi com Iury, Sandrina e Soraia, Diogo aparece e começa a despir-se ao som da música, sem tirar os olhos da brasileira.

