A mulher do príncipe Carlos contou com o apoio do príncipe Filipe para a cumprir.

Camilla Parker Bowles deu o nó com o príncipe Carlos em 2005 e, desde então, tem vindo a trabalhar para a realeza britânica. A posição como membro trabalhador a tempo inteiro traz consigo diversas exigências e há uma em particular que ainda hoje continua a ser desafiante para a duquesa da Cornualha: discursar em público. Foi a própria quem o admitiu em declarações à Australian Women's Weekly. Camilla explica que neste aspeto sempre pôde contar com o apoio do sogro, o príncipe Filipe. "O duque de Edimburgo sempre foi um bom ouvinte. Foi um exemplo para mim e uma ótima pessoa a dar conselhos porque sempre me disse o que achava", completa. Capa para a qual Camilla posou. A fotografia foi captada por Kate Middleton© Créditos - Australian Women's Weekly Leia Também: Camilla fotografada por Kate Middleton. Este foi o resultado