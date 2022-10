Fi através das redes sociais que Nuno Santos se manifestou no aniversário da SIC. O diretor de Informação da TVI e diretor da CNN Portugal fez questão de assinalar a data publicamente, tendo recordado os anos que passou no canal.

"30 anos é quase uma vida e, 30 anos na vida das pessoas e do país - acompanhando e sendo por vezes o motor de tantas transformações - parecem ainda mais", começou por escrever.

"A SIC sempre foi uma Equipa. Pessoas como as que estão nestas fotografias, ou como muitas outras que aqui não entraram, mas que sempre estiveram e, mais importante, como as que estão hoje com a responsabilidade de manter o projeto pujante", acrescentou, lembrando os "13 anos inesquecíveis da sua caminhada".

"Gosto sempre de pensar que sou um daqueles tijolos do velho Edifício da Estrada da Outorela, em Carnaxide onde alguns de nós entraram pela primeira vez no Verão de 1992. E em Outubro tudo começou. Que a viagem continue", completou.

