Gretchen submeteu-se recentemente a duas intervenções - micropigmentação nos lábios e despigmentação das sobrancelhas -, pelo que permanece aos cuidados da clínica de estética. Contudo, surpreendeu os fãs ao mostrar-se no auge da sua boa disposição.

Este sábado, a artista impressionou os seguidores do Instagram com um vídeo no qual aparece no quarto a sambar.

"Se eu chegar aos meus 60 anos com essa energia, serei muito abençoada para mesmo", elogiou uma fã na caixa de comentários. "Está na melhor fase da sua vida, cada vez mais plena", afirmou outro internauta.

