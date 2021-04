Cristina Ferreira foi notícia esta segunda-feira, mas por motivos muito pouco animadores. A SIC foi a grande líder de domingo no que toca às audiências televisivas, levando o programa da apresentadora, 'All Together Now', a sofrer a pior derrota deste a estreia.

'All Together Now' perdeu para o 'Hell's Kitchen', de Ljubomir Stanisic, bem como para a estreia do novo programa de Bruno Nogueira, 'Princípio Meio e Fim' - que deixou para trás a repetição do Roast ao cantor Toy.

Perante as notícias que durante o dia deram conta da pior derrota deste a estreia do seu programa de domingo, Cristina Ferreira resolveu reagir ao final da noite de segunda-feira.

"Tenho a sensação que hoje foi um dos dias mais importantes da minha vida", escreve a apresentadora, mostrando-se forte perante as críticas.

[Mensagem partilhada pela apresentadora]© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

"'Ser pessimista não tem qualquer utilidade, é uma perda de tempo'", declarou ainda a diretora de ficção e entretenimento da TVI, citando Daniel Libeskind.

