A Rainha Mãe morreu a 30 de março de 2002, aos 101 anos de idade, ainda assim, 19 anos depois do falecimento, um mistério continua a rondar as circunstâncias do seu nascimento, neste caso, o lugar onde este ocorreu.

Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, seu nome, nasceu no dia 4 de agosto de 1900 e era a filha mais nova (de um grupo de 10 irmãos) de Claude Bowes-Lyon e Cecilia Cavendish-Bentinck.

Mãe da atual monarca, a rainha Isabel II, Elizabeth cresceu na sua casa de infância em St Paul's Waldenbury, Hertfordshire, no norte de Londres.

A revista Hello revela que o seu certificado de nascimento nota que esta veio ao mundo em Hertfordshire, precisamente nesta casa. No entanto, sabe-se que o pai só a registou seis semanas depois de ter nascido, uma vez que se encontrava na Escócia na altura.

Segundo o Royal Central, nem a mãe da rainha Elizabeth tinha a certeza quanto ao seu lugar de nascimento, mas tudo leva a crer que tenha sido em Londres.

Há várias razões que podem explicar esta confusão. Uma delas era o facto do pai não ter assistido ao parto pelo que pode-se ter enganado no registo, a outra é porque há a possibilidade da Rainha Mãe ter nascido em plena ambulância.

Leia Também: Tradicional desfile retomado em 2022 para 70 anos de reinado da Isabel II