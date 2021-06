Londres, 02 jun 2021 (Lusa) - O Reino Unido vai celebrar os 70 anos da coroação da rainha Isabel II durante quatro dias no próximo ano, começando em 02 de junho de 2022 com o tradicional desfile militar, cancelado por duas vezes devido à pandemia.

O Palácio de Buckingham anunciou hoje a programação de eventos públicos para marcar o Jubileu de Platina da monarca de 95 anos, que será celebrado num feriado especial com um fim de semana prolongado, entre quinta-feira 2 e domingo 05 de junho.

As comemorações terão início com o tradicional desfile 'Trooping the Color', que envolve anualmente mais de 1.400 soldados para marcar o aniversário oficial da Rainha, que não se realizou nem em 2020 nem em 2021.

No segundo dia terá lugar uma cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo e no terceiro dia, 4 de junho, a rainha assistirá acompanhada por membros da família real à corrida de cavalos Derby, em Epsom Downs, atividade pela qual sempre se interessou.

No mesmo dia realiza-se também um concerto de música ao vivo, anunciado como a 'Festa Platinum no Palácio', que o Palácio disse que incluirá algumas das "maiores estrelas do entretenimento do mundo", embora não as tenha identificado.

O domingo será reservado para celebrações organizadas pela própria população, com festas de rua previstas em todo o Reino Unido.

O reinado da rainha Isabel II começou com a morte do seu pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, embora a monarca só tenha sido coroada em 2 de junho de 1953.

Tal como os Jubileus de Ouro (2002) e de Diamante (2012) da Rainha, a primeira semana de junho foi escolhida para as comemorações, quando as condições meteorológicas são mais favoráveis a eventos ao ar livre.

Para permitir o fim de semana de quatro dias, o feriado que normalmente acontece na última segunda-feira de maio será transferido para 02 de junho e será criado um feriado adicional em 03 de junho.

