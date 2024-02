Durante anos a escolha da família real britânica no que diz respeito a questões de saúde era o King Edward VII's Hospital, em Londres.

Conforme recorda a revista Hello!, este era o preferido do príncipe Filipe, marido de Isabel II, que lá foi operado em 2021. Até a falecida rainha foi paciente neste hospital, tendo sido operada ao joelho, em 2003.

Por isso, os admiradores reais ficaram surpreendidos quando foi anunciado que a princesa de Gales iria ser operada num outro hospital, a The London Clinic. A mesma escolha fez o rei Carlos III, tendo sido tratado a um problema na próstata.

Porque é que Carlos III e Kate Middleton foram então tratados no mesmo local?

"[A The London Clinic] Está muito ligada ao (hospital) King Edward VII, que é onde os membros da realeza vão por tradição. Não se trata de o terem rejeitado", notou-se no 'A Right Royal Podcast'.

"Muitos dos consultores séniores na The London Clinic trabalharam com a equipa médica [do rei Carlos III e de Kate Middleton]. Por isso, há algo aqui em comum. E é compreensível, as pessoas não escolhem pelo hospital, vão pelo consultor e pelo profissional que tem cuidado deles", informa-se.

Assim, é esperado que os médicos que cuidam de Carlos III e Kate trabalhem na The London Clinic.

