Há já alguns anos que o fetiche por pés parece ter-se tornado cada vez mais popular, sendo várias as personalidades conhecidas, como Quentin Tarantino, que revelaram ter uma obsessão por pés. Atualmente, com recurso à Internet, torna-se mais fácil descobrir as preferências que muitas vezes estão escondidas no interior da mente de cada pessoa.

O Wikifeet, por exemplo, website dedicado unicamente aos pés das celebridades, revelou quais são os pés de famosos que despertam maior curiosidade junto dos utilizadores.

Clique na galeria e fique a saber a quem pertencem os pés mais populares do mundo online.

