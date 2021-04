Depois de dias mais intensos e emocionais por causa da morte do príncipe Filipe, eis que aos poucos os membros da família real britânica regressam à normalidade.

Ainda esta terça-feira, dia 20 de abril, por exemplo, Kate Middleton foi vista a fazer compras com os filhos mais velhos - príncipe George, de sete anos, e a princesa Charlotte, de cinco.

Conforme revela a imprensa internacional, a duquesa de Cambridge esteve na loja Smiggle's Kings Road.

A revista Marie Claire nota que as crianças estariam a fazer as suas próprias compras de forma a aprenderem a gastar o dinheiro.

"Sempre fui fã da Kate Middleton... hoje ela esteve numa das minhas lojas em Kings Road com o George e a Charlotte e o que a equipa me disse sobre como ela e os filhos eram, fez-me ainda gostar mais dela!", descreveu no Twitter a internauta @lexif1980.

"Não estava lá, mas ela falou com a minha equipa. As crianças tinham um orçamento que tinham de respeitar e comprar as suas coisas com o próprio dinheiro. Apenas filhos normais e bem educados com uma mãe a tentar fazer a coisa certa, simplesmente adorável", terminou.

