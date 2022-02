Quem se casa com um membro da família real britânica passa por uma transformação completa na sua vida. Kate Middleton não foi exceção. A mulher do príncipe William assumiu um importante lugar no seio da monarquia, sendo hoje uma das figuras reais de maior popularidade.

Normalmente, uma das coisas mais difíceis de que as pessoas têm de abdicar é da própria família, mas isto não aconteceu com a mulher do príncipe William.

"Assim que casas dentro da família real, tornas-te um Windsor e é isso", revelou a especialista Katie Nicholl no documentário 'Kate Middleton: Working Class to Windsor'.

"Quando o William pediu a Kate em casamento ele deixou muito claro de que ela não teria que deixar a família para trás", garante, conforme noticia o Daily Mirror. "Ele prometeu-lhe que esse lado da família iria sempre permanecer", completou.

