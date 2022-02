A data já foi revelada e está aproximar-se. É no próximo sábado, dia 19 de fevereiro, que as estrelas da TVI se reúnem para a gala de aniversário do canal.

Sofia Ribeiro é um dos rostos que não vai faltar ao evento. A atriz até já escolheu o vestido que irá usar.

"Vocês não sonham o que é que nós estamos a preparar, vai ser tão lindo", garante ao filmar a sua visita na tarde desta quarta-feira ao atelier de João Rolo.

O criador português é o estilista de eleição de Sofia e há até um facto curioso na história que os une. "A primeira vez que vesti um vestido de gala foi deste senhor", desvenda.

"Não há ninguém como ele a fazer alta costura em Portugal. E, acreditem, não fica atrás dos melhores do mundo", termina, prometendo surpreender na gala da TVI com uma criação assinada por João Rolo.

