A continuar a desfrutar da companhia do filho Lonô e do companheiro, Guillaume Lalung no Brasil, Rita Pereira mantém-se ativa no Instagram a mostrar vários momentos desta nova fase.

Ainda esta quarta-feira, a atriz voltou a publicar imagens nas stories, tendo feito questão de destacar um comentário de uma senhora que a surpreendeu na rua.

"Viemos à piscina onde passou uma senhora pelo Lonô e disse: 'Olha só, a cara da mamãe'. Acho que é a primeira vez que ouço alguém a dizer que sou parecida com o meu filho, ou que o meu filho é parecido comigo. Gostei", partilhou. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que Rita Pereira está no Brasil a gravar um projeto de ficção.

Leia Também: "Um bocadinho demais, não?". Rita Pereira responde a crítica

Leia Também: Rita Pereira aproveita dia de praia com o filho e o companheiro no Brasil