Mafalda Castro vive a reta final da gravidez.

Numa altura em que se prepara para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto da sua relação com o radialista Rui Simões, a apresentadora da TVI partilhou duas fotografias na sua conta no Instagram, nas quais se pode ver como cresceu a barriga.

"Quase a conhecê-lo", escreveu Mafalda na legenda das fotos nas quais aparece com um visual em 'animal print'.

