João Quadros não ficou indiferente à gala de ontem (20 de fevereiro) do 'Big Brother Famosos'. O comediante teceu duras críticas a Ana Garcia Martins, pela forma como esta se dirigiu a Liliana Almeida, concorrente expulsa com mais de 80% das votações.

"O que estas mulheres, supostamente, feministas querem é muito parecido como nós homens, fomos educados - quem é que usa calças lá em casa???? Tens de ser homem! Porta-te como homem! E um bullying as mulheres. Um código, o és assim ou não és das nossas. Um atestado de incapacidade", começa por dizer.

"E que é exatamente o mesmo em termos de pressão. Ainda que seja óbvio que as mulheres foram maltratadas e tiveram muito menos direitos (...) fazer por esta via e cair no mesmo erro que fez de muitos homens os machistas que são hoje, passar um atestado de estupidez a uma mulher de 38 [anos]", continua.

"Acho que poucas vezes na minha vida vi alguém tão mal formado, sinistro e sacana como a 'Pipoca'. É um asco em todo o esplendor. Mas há gente, que acredito, não seja tão mal formada, que segue e dá como exemplo aquele acepipe de escroto. É o que temos. A estupidez não tem limites", sublinha.

"A Pipoca hoje humilhou uma mulher em direto, reduziu-a a ser sem cérebro, uma violência que só vi em alguns homens diretores da empresa de que eles são os chefes. Foi brutal. Fustigou, tentou reduzi-la a zero e nem pestanejou. Pelo contrário, sorriu. Foi uma demostração de poder", disse ainda.

