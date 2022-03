Inês Gutierrez partilhou com os seguidores aquele que é o seu novo 'must have' em casa. Isto é, a peça de decoração (e que ao mesmo tempo tem utilidade) que tem em várias divisões.

Trata-se de um banco do IKEA, o modelo BEKVÄM, que serve para chegar aos móveis e prateleiras mais altas.

"Enchemos as nossas divisões com estes bancos do IKEA... dão muito jeito e são peças giras", escreveu a apresentadora.

Recorde-se que o rosto da TVI aguarda a chegada da primeira filha, fruto da relação com João Montez.



© Instagram



© Instagram

Leia Também: Inês Gutierrez e João Montez em sessão de fotos na reta final da gravidez