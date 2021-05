Maria João Abreu está no pensamento de todos os familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores desde que sofreu um aneurisma na passada sexta-feira. Com a atriz internada com prognóstico reservado após duas operações, sucedem-se as mensagens de força e apoio nas redes sociais.

Depois da emotiva mensagem de Carlos Areia, das palavras de Carla Andrino, Ruy de Carvalho, Fernanda Serrano, Joaquim Monchique e muito outros, foi a vez de Dânia Neto e Débora Monteiro enviarem carinho e esperança a Maria João.

"Minha João, fica boa rápido. Precisamos de ti, desse coração gigante e energia boa. Estamos a torcer por ti", declara Débora Monteiro.

Por seu turno, Dânia Neto, que trabalhou com a atriz diretamente na série 'Golpe de Sorte' lembrou o quanto adora a amiga.

"Vejo amor quando te olho. Estamos todos à tua espera, minha Maria João", pode ler-se na sua mensagem.

