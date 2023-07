"Três anos do melhor pôr do sol do mundo", declarou-se o pivô da CNN/TVI.

João Póvoa Marinheiro fez este sábado, dia 25 de julho, uma nova partilha nas redes sociais que evidencia a paixão que tem vivido ao lado de Nelma Serpa Pinto. Os dois pivôs continuam a optar pela discrição e por não mostrarem muitas imagens e vídeos juntos, exceção que João decidiu abrir com uma fotografia de ambos. Na legenda, o jornalista declarou-se à companheira: "Três anos do melhor pôr do sol do mundo".