Eduardo Torgal, um dos famosos especialistas do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', vai ser o entrevistado da semana do 'Alta Definição'.

Num excerto partilhado nas redes sociais do apresentador do formato das tardes de sábado da SIC, Eduardo fala das diferenças entre homens e mulheres no que às necessidades das relações diz respeito.

"A mulher procura conexão e o homem procura ser o herói da relação. O homem precisa de sentir que é um provedor no sentido de proteger, de apoiar. Se houver uma desqualificação desse papel, o homem esvazia-se na relação e vai procurar isso nos hobbies, na carreira, noutro sítio.

Da mesma forma que se o homem não cria esse espaço de partilha e de conexão com a mulher, o que está a criar é vazio. E esse vazio faz com que a mulher se retraia e se afaste", confessou o especialista.

Amanhã, dia 12 de abril, pode ver a entrevista ao início da tarde, na SIC.

