Inês Folque decidiu, esta segunda-feira, partilhar com os seguidores um desabafo de mãe onde confessa que uma pequena mudança na rotina do seu bebé, o pequeno Tomás, de nove meses, está a deixá-la de coração apertado. O menino passou agora a dormir sozinho no seu quarto.

"Acordo todos os dias a morrer de saudades deste little [pequeno leão (animal representado com um emoji)] que já dorme sozinho no quarto dele. Depois de o esborrachar com beijinhos, a primeira coisa que faço é dar-lhe um biberão com leite. Por isso este momento da manhã é sempre muito especial, muito nosso", conta a apresentadora, que às suas palavras juntou um conjunto de fotografias deste momento matinal.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens:

