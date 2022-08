Sofia Aparício esteve à conversa com Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto no podcast 'Um Género de Conversa', onde falou sobre algumas das suas experiências profissionais, bem como sobre a sua vida pessoal.

A certa altura, a atriz abordou o tema da democratização da beleza. "Acho que a diferença é a coisa mais bonita que existe entre nós, adoro. Desde miúda que eu gosto de tudo o que é diferente de mim. Fiquei muitas vezes de castigo porque a minha mãe dizia que só me dava com os pobrezinhos e pretinhos", disse.

"Não fazia aquilo nem por bondade nem por generosidade, eram as pessoas que me despertavam curiosidade. Se via alguém mais frágil a ser vítima de bullying - sempre fui boa para a porrada - ia defender e batia. É o meu instinto", acrescentou.

