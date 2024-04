Salma Hayek não deixou passar em branco o aniversário de Penélope Cruz, que completou 50 anos este domingo, dia 28 de abril.

Amigas há vários anos, Salma dedicou uma mensagem cheia de elogios à também atriz.

"Feliz aniversário, Penélope. Obrigada Deus por teres enviado para a Terra há um número especial de anos um anjo. Todos nós que cruzamos o caminho com ela sabemos que tornou as nossas vidas mais locas, emocionantes, inspiradoras e nos ensinou o significado da solidariedade e da lealdade com tanto amor", começou por escrever na legenda de várias fotografias de ambas.

"Obrigada a ti, Penélope, pelos pequenos anjos que trouxeste a este mundo. És uma mulher extraordinária, e a cada ano ainda mais", completou.

Veja na galeria algumas imagens das atrizes que mostram como estiveram sempre juntas ao longo dos anos.

