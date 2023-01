Pedro Teixeira foi desafiado pelo programa 'É da Casa', que estreou este domingo, 8 de janeiro, a lembrar um episódio caricato pelo qual já tenha passado durante a sua experiência em televisão.

Sem grande esforço, o ator e apresentador recordou-se de um momento hilariante que viveu em direto no 'Dança Com as Estrelas'.

"Lembro-me de estar a apresentar o 'Dança Com as Estrelas' e as calças rasgarem-se Rasgaram de alto a baixo e fiquei com o rabo todo de fora", confessou.

Pedro Teixeira, que chegou a apresentar o programa de domingo da TVI com Cristina Ferreira e mais tarde com Rita Pereira, diz ter feito toda a emissão virado de frente para as câmaras para evitar que fosse possível perceber o que tinha acabado de acontecer.

