No programa 'A Máscara' deste sábado, 3 de fevereiro, foi feita mais uma revelação. O público, assim como o júri do programa - composto por César Mourão, Jorge Corrula, Carolina Loureiro e Áurea - descobriram, finalmente, a dupla que se escondia por baixo das bossas do Camelo.

Tratava-se de Wanda Stuart e da filha, Eva.

Assim que se revelou, Wanda afirmou: "Eu nunca mais vos falo. Agora que estou finalmente no programa expulsam-me".

"Nunca vi ninguém tão triste por deixar de ser camelo", disse o apresentador do formato, João Manzarra, em tom de brincadeira.

