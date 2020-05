Inês Herédia teve a oportunidade de responder às perguntas de vários fãs na sua conta de Instagram. Numa das questões, uma fã perguntou como é que era contracenar com Marina Mota, uma vez que as duas fazem parte do elenco da novela da TVI, 'Quer o Destino'.

"A Marina Mota devia ser observada a trabalhar por toda a gente neste país. Para além de ser uma atriz como temos poucas, é das pessoas mais profissionais com quem já me cruzei, atenta a toda a gente e um coração de manteiga. Aprendo muito a gravar com ela", garantiu Herédia.

© Instagram/Inês Herédia