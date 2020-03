Foi com uma publicação emotiva, ou lamechas, segundo o próprio, que João Paulo Sousa se despediu da colega e amiga Maria Botelho Moniz. A apresentadora deixou a SIC esta quinta-feira, dia 5, pronta a abraçar um novo projeto na vizinha TVI.

"Já trabalhei com pessoas incríveis ao longo destes 13 anos a fazer televisão! Mas a Maria foi a pessoa com quem estive mais horas em direto e cada minuto dessas centenas de horas em direto eram como telepatia em que cada um sabia perfeitamente o que é que o outro ia fazer e dizer a seguir! Isso é especial. Assim como a Maria é especial, como ser humano e como colega", começou por declarar o apresentador e radialista, que começou a trabalhar ao lado de Maria ainda no programa 'Curto Circuito' - da SIC Radical.

"Durante muitos anos foi minha professora e irmã mais velha, nos bons velhos tempos de 'Curto Circuito'. Transmitimos centenas de concertos na Sic Radical. E sempre que eu apresentar um festival de verão vou-me lembrar de ti e pensar: Obrigado, Maria, por tantos e tão bons momentos! Devo-te muito do profissional que sou hoje, porque sempre foste um exemplo de dedicação e esforço! Onde quer que seja: sê feliz", completou.

Importa lembrar que, tal como a TVI anunciou, Maria será uma das apresentadoras de 'Big Brother 2020'.

