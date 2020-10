Jessica Athayde voltou a comentar a onda de críticas de que foi alvo, depois de ter revelado que iria ser madrinha de um suíno bebé, que a associação SOSAnimal encontrou perdido numa zona de caça. Partilhando um vídeo no qual surge com Tomás (nome do animal), a atriz referiu:

"Esta semana amadrinhei o Tomás, ainda me dei ao trabalho de responder a muitas críticas, mas a certa altura a má educação de várias pessoas ultrapassou os mínimos olímpicos, não tolero ser insultada por estar ajudar a salvar o Tomás", lamenta.

Posteriormente, a artista nota que ainda não sabe se o animal passará uma temporada consigo até ir para um santuário de animais, mas que o interesse é sempre protegê-lo ao máximo.

"Agora digam lá, não se aguenta mesmo este amorzinho pois não?", questiona.

Leia Também: Jessica Athayde responde a críticas após ajudar a salvar porco bebé