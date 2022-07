Mariama Barbosa vive uma fase particularmente delicada da sua vida. A apresentadora da SIC Caras foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago no início deste ano, contra o qual tem vindo a lutar sem nunca, no entanto, perder o sorriso.

Esta segunda-feira (4 de julho), a comunicadora e stylist destacou a importância que o filho, Zé Maria, tem tido neste processo.

"A melhor parte do meu dia", nota numa fotografia onde posa com o menino.

"Um dia de cada vez na companhia deste lindo ser humano. O meu lindo Zé Maria. A minha força, coragem, TUDO. É é só o amor que interessa e mais não digo", completou.

