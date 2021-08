Tom Parker atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde, revelando que o tumor diminui ligeiramente e que a sua condição está estável. Informações que chegaram com o último exame que realizou no dia do seu aniversário, na quarta-feira, 4 de agosto.

"Ok... aqui vai. Os últimos dias foram cheios de pavor e preocupação, mas tenho o prazer de anunciar que os resultados do exame de ontem (adorável presente de aniversário) estão estáveis, com uma ligeira redução do tumor", disse.

"Não consigo dizer o quanto estou grato por receber esta notícia. [...] Obrigado a toda a equipa de saúde. São maravilhosos. E obrigado a todos vocês, amáveis pessoas que enviam amor e apoio", acrescentou.

