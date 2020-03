A lutar contra o cancro da mama, Isaura voltou a pronunciar-se sobre esta dura batalha através da sua página do Instagram.

A jovem artista, de 30 anos, publicou uma fotografia nas stories da rede social onde surge com um boné. Uma imagem em que mostra ainda que, mesmo nesta fase difícil, não perdeu o seu sentido de humor.

"Agora uso um boné e, quando vou na rua, rio-me sozinha porque me sinto altamente disfarçada como quem fugiu de um crime", escreveu.

De referir que a cantora decidiu, entretanto, rapar o seu cabelo por causa dos efeitos da quimioterapia, como já tinha revelado na mesma rede social. "No dia em que rapei o cabelo tive um presente especial para me lembrar que depois de uns pensos e ligaduras tudo volta; e volta mais colorido. Obrigada", disse na semana passada, mais precisamente no dia 26 de fevereiro.

