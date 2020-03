Ana Maria Braga afastou-se do pequeno ecrã há um mês para se dedicar aos tratamentos de quimioterapia e imunoterapia contra um cancro no pulmão. Agora, prepara-se para regressar à apresentação do 'Mais Você'.

Foi a própria que anunciou estar de volta ao seu programa diário, através de uma publicação nas redes sociais em que se mostrou cheia de entusiasmo: "Estou a voltar! Com o coração cheio de saudades".

Ana Maria Braga, de 70 anos, foi diagnosticada com um novo cancro no início do ano, meses após ter removido dois tumores malignos no pulmão.

