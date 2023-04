A atriz foi diagnosticada com um tumor no ovário esquerdo no final do mês passado.

Depois de uma batalha emocionante, Isabel Figueira anunciou que se encontra livre de perigo. A atriz submeteu-se recentemente a uma cirurgia para remover um tumor no ovário esquerdo e o resultado das análises foi positivo. Isabel, no Instagram, partilhou a boa notícia com os seguidores e revelou sentir-se muito feliz. "É com enorme alegria que comunico que a minha luta acabou. Recebi há pouco o resultado das análises que foram todas positivas e o tumor benigno. Estou livre de mais um desafio que a vida me colocou", começou por escrever. "Estou feliz, muito feliz. Já chorei muito de felicidade e de alívio. Finalmente, depois de dias muito difíceis, posso estar de cabeça limpa perto dos meus sem medo e incertezas. Esta batalha está vencida mas a nossa saúde precisa de uma constante atenção e nunca a podemos descurar. Por isso, lembrem-se que amanhã pode acontecer a um de vocês e se forem a tempo faz toda a diferença. Por favor, façam os vossos exames de rotina. Muita força para quem está no processo", disse ainda a figura pública. Isabel fez notar que irá voltar a "celebrar a vida" depois deste susto e agradeceu a todos aqueles que a têm apoiado, com destaque para o companheiro, Luís Santos. Importa lembrar que Isabel Figueira, no final do mês passado, anunciou publicamente que havia sido diagnosticada com um tumor no ovário esquerdo após ter feito exames de rotina. A atriz foi submetida a uma cirurgia e agora pode descansar de alívio. Leia Também: Após operação a tumor, Isabel Figueira "finalmente" voltou a sair de casa