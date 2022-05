Nuno Homem de Sá foi expulso da casa do 'Big Brother - Desafio Final' na noite deste domingo, dia 22, e no rescaldo da saída esteve à conversa com os jornalistas sobre as polémicas que marcaram a sua participação.

"Achei menos dura que a outra edição. Aqui tive mais espaço para brincar e mais tempo, também", começou por dizer.

E continuou: "Quem não arrisca, não petista. Isto é um programa de entretenimento. Foi uma experiência positiva, mas dura porque foi mais tempo".

Sobre o burburinho que gerou dentro da casa, o ator considerou que os colegas tentaram "cancelá-lo e isolá-lo" numa espécie de "anti-jogo". "Têm de cascar em alguém porque, coitados, não têm jogo de jeito", frisou.

Os confrontos com Gonçalo Quinaz

"Eu era o confidente do Leandro. O Quinaz assumiu que eu andava a falar dele. Quando o Leandro sai, o Quinaz ficou empoderado e disse que me ia sair o tiro pela culatra. Quando a Ana Barbosa saiu, pisquei-lhe o olho e disse: 'Esta é para ti'", explicou.

A atitude do ator espoletou um bate-boca entre ambos, com graves ofensas. Questionado se "teve medo que lhe batessem", Nuno Homem de Sá ironizou: "Se fosse o Francisco Macau ainda pensava duas vezes, agora o Quinaz é um franguinho".

O ator frisou ainda que, dado o comportamento agressivo de Gonçalo Quinaz, que partiu equipamento da casa, defende que este devia ter sido expulso.

Contudo, foi mesmo Nuno que abandonou a casa, por votação do público, e nos últimos momentos dentro da casa optou por se "reconciliar" com Gonçalo Quinaz com um abraço que garante ter sido verdadeiro de ambas as partes.

Mas não deixou de atirar críticas ao 'rival': "É o jogador mais fraco porque anda à boleia, primeiro da Ana Barbosa e agora do Macau. Está tão focado em mostrar que está bem e é um homem mudado que não tem grande jogo".

O amor por Frederica

Pouco tempo depois de abandonar a casa do 'Big Brother Famosos', Nuno Homem de Sá apaixonou-se por Frederica Lima. Um romance que começou nas redes sociais e que hoje já se foca num grande passo: o de ter filhos.

"Se houver alguma reação relativa a isso será dada no momento certo", afirmou.

"Sim, em absoluto [que quer voltar a ser pai]. Eu que pensava já tinha fechado a loja. Ser avô do meu próprio filho vai ser estranho. Sou um rapaz ainda com alguma energia", frisou ainda.

Jaciara vai processá-lo?

A conversa terminou com a alegada intenção de Jaciara Dias de Souza entrar com um processo em tribunal contra o ator. Tema que o fez soltar algumas gargalhadas.

"Não, não falei com ela. Acho que devia abrir um processo contra ela própria. Ainda gostava de saber o que é que eu lhe fiz. Tem a bandeirinha das mulheres ofendidas, por amor de Deus", rematou.

