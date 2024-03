Dani Alves irá ficar em liberdade condicional até que seja tomada uma decisão final em relação ao recurso apresentado na sequência da sentença de quatro anos e meio de prisão por agressão sexual. À notícia já reagiram a mãe do antigo jogador, bem como a ex-companheira.

"A vitória chegou para honra e glória do Senhor. Obrigada, meu Deus. O que Deus uniu, ninguém pode separar", escreveu a mãe do atleta brasileiro nas redes sociais, uma manifestação de pura felicidade que contrasta com a reação de Joana Sanz.

A modelo, que viveu durante vários anos com Dani Alves, decidiu apagar a sua conta no Instagram, optando assim pelo silêncio neste momento decisivo na vida do ex-companheiro.

Vale lembrar que Joana Sanz adotou diferentes posturas desde a detenção de Dani Alves, em janeiro do ano passado. A modelo começou por apoiar o então companheiro, sendo que, meses depois, lamentou o sucedido e apresentou o divórcio, confirmando assim o fim da relação.