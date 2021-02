A última publicação de Cláudia Raia nas redes sociais foi uma autêntica viagem no tempo com paragens nos momentos mais inesquecíveis. A propósito do aniversário da irmã, Olenka, a atriz reuniu memórias de ambas e dedicou-lhe palavras de grande admiração.

"A minha irmã amada chegou aos 60! 60 anos de muita alegria, trabalho e muita criatividade! Ela com a sua gargalhada única e essa nossa parceria de amor. A sua vida sempre cheia de luz, dona do sorriso largo de uma boa aquariana. Que o teu segundo ato seja pleno, que a tua volta ao sol seja esplêndida e que aproveites muito, cada segundo! Eu estarei sempre aqui ao teu lado, aplaudindo-te, protegendo-te, abraçando-te, comemorando e celebrando a tua vida. Te amo mais do que torresminho de pele de frango", escreveu na legenda da publicação.

Veja abaixo os tesourinhos que Cláudia Raia deu a conhecer aos fãs.

Ver esta publicação no Instagram

