A história de Mulan é um conto antigo com mais de 1500 anos que evoluiu com o tempo, de modo que a história dessa brava guerreira se encaixa no contexto em constante mudança em que é contada.

Recentemente, o lançamento da adaptação live action da Disney do seu filme de animação de 1998 Mulan despertou um novo interesse na sua história.

O seu lançamento gerou polémica em todo o mundo no meio de protestos contra violações dos direitos humanos em Hong Kong. Mas com toda a agitação política em torno do filme, pouco se focou no seu conteúdo real.

Debrucemo-nos sobre as origens dessa história fascinante e como ela se desenvolveu ao longo dos anos. Clique na galeria para começar.

Leia Também: Revelações na nova biografia do Príncipe Harry e Meghan Markle