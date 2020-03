Joana Diniz foi mãe da bebé Valentina há precisamente sete meses. Uma data especial que a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, não deixou passar em branco.

Joana publicou na sua conta oficial de Instagram uma imagem única onde mostra pela primeira vez como era pequenina a sua menina quando nasceu.

"Só quero que saibam que mesmo estando na neonatologia, com 1kg e pouco e com um esparguete no meu nariz, a minha mãe era a mamã mais pirosa daquele hospital. E com esta foto percebo que o tempo passa a correr e que já fiz sete meses. Como podem perceber sou de sorriso fácil desde muito cedo", escreveu a mamã babada na legenda do registo.

