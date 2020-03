Joana Diniz assumiu recentemente que estava apaixonada e a viver um novo amor. Sete meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, conseguiu esquecer o fim da sua relação com o pai da bebé Valentina, Igor Sanchez, com quem terminou ainda antes de descobrir que estava grávida.

Agora, Joana quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre a nova relação.

"Torço para que todos os namoros dêem certo, como o meu dá. Nem tudo é perfeito (somos o cão e o gato, temos as nossas discussões) mas sabem de uma coisa (...) é VERDADEIRO. Nós vivemos um para o outro e nós dois para o mundo", começa por contar.

"Dentro da nossa casa só se respira companheirismo, lealdade, fidelidade, amizade e muito amor", continua, garantindo que este é "o segredo" para fazer a relação durar.

"O Nando é um excelente pai, um ótimo profissional, um incrível padrasto e um namorado maravilhoso, tem uma paciência de santo para me aturar, mas faz parte", brinca ao descrever o "miúdo giríssimo" que a fez "voltar a acreditar no amor".

