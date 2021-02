Lobo já faz parte da família de Diogo Amaral há alguns meses e a verdade é que animação não falta nos dias do ator por causa deste animal estimação.

Ainda hoje, por exemplo, o artista partilhou com os seus seguidores do Instagram uma divertida fotografia que mostra o lado mais traquina do 'cãopanheiro'.

"Sim, é o Lobo a tentar roer, comer, ou seja lá o que for que ele está a fazer ao vidro da sala para entrar em casa. É uma personagem este cão", afirmou na legenda da publicação.

Leia Também: Diogo Amaral partilha fotografia a dar beijinho na boca do filho